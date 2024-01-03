В бикини и с книгой: топ-модель Сара Сампайо похвасталась фигурой на Бора-Бора

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – после новогодних праздников традиционно улетела на пляжный отдых. В этот раз модель выбрала для отпуска остров Бора-Бора в Тихом океане. Первыми фото она уже поделилась в Instagram.

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Девушка в черном бикини с золотыми цветами на лифе и плавках позировала на белоснежном песке, хвастаясь своей подтянутой фигурой.

Сара Сампайо на Бора-Бора / Фото: Instagram Сары Сампайо

Но Сара, как оказалось, не только загорает и плавает, она взяла с собой на отдых любимую книгу, с которой и была запечатлена на пирсе.

Сара Сампайо на Бора-Бора / Фото: Instagram Сары Сампайо

Напомним, ранее Сара Сампайо выбрала слишком тесное платье для выхода на красную дорожку. Девушка блистала перед камерами фотографов в пышном белом платье из фатина и с многослойным подолом от Richard Quinn из осенне-зимней коллекции 2023, лиф которого сильно стягивал ее грудь.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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