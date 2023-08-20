В бикини и с коктейлем: Сальма Хайек похвасталась кадром из отпуска

Звезда опубликовала очередное фото в своем Instagram, на котором позирует в купальнике. В этот раз поверх бикини Сальма набросила парео мятно-розового цвета. Она сделала фото с коктейлем в руках на фоне синего моря. У Хайек распущены волосы, и она, прищурив немного глаза, наслаждается теплым солнечным днем.

Актриса в последнее время очень часто публикует фотографии в купальниках, без стеснения позируя перед камерой в самых разных ракурсах.

В прошлый раз во время отдыха с мужем, Сальма Хайек мокрая и в розовом купальнике похвасталась сексуальным декольте.

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