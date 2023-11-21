В бикини и с коктейлем у бассейна: супермодель Сара Сампайо сверкнула кубиками пресса

Уже неделю 32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо - находится на тропических островах в Индийском океане и регулярно показывает фотоотчет.

Сара Сампайо отдыхает на Мальдивах / Фото: Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо отдыхает на Мальдивах / Фото: Instagram Сары Сампайо

На новых снимках модель запечатлена у бассейна на фоне бунгало. На ней красное микробикини и солнцезащитные очки, в руках - коктейль, по цвету напоминающий "Апероль", на ее торсе отчетливо видны кубики пресса - занятия в спортзале прошли не зря.

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"Даже с тучами это место прекрасно", - подписала фото Сара, ведь на некоторых из них над океаном нависают свинцовые тучи. К слову, на отдыхе Сампайо не только загорает, но и читает. Она поделилась, что сейчас ее увлек роман Маркеса "Любовь во время чумы".

Напомним, ранее Сара Сампайо без бровей и в кожаном плаще приняла участие в фотосете для нового выпуска Narcisse Magazine. Локацией для съемок были выбраны улочки Парижа.

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