В бикини и с малышкой на руках: Джорджина Родригес показала, как отдыхает на море

Отдыхала Джорджина Родригес и ее возлюбленный Криштиану Роналду на яхте вместе с детьми. Также модель делилась кадрами в Instagram и показывала, как они нежились на солнце на роскошной яхте вместе с футболистом и катались на водном мотоцикле.

Отдых на пляже тоже был. Родригес опубликовала в блоге видео и показала, как пыталась поплавать в волнующемся море. Девушка была в бикини, стрингах и солнцезащитных очках на лице.

"Когда думаешь, что ты непобедим", - подписала видео модель, смеясь над тем, как не могла нормально поплавать из-за волн.

Также Джорджина показала фото с младшей дочерью Эсмеральдой, которой в апреле исполнился один год. Мама держала малышку на руках, одета девочка была в бело-розовое короткое платье, а на лице у нее были очки от солнца.

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