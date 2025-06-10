В бикини и с патчем на ягодицах: Хейли Бибер поделилась новыми фото в Сети

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — похоже, снимала рекламу для новой промокампании каких-то косметических продуктов и показала фото с бэкстейджа.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

В рекламе Rhode девушка снялась сама. Она позировала в море в бикини и черной фетровой шляпе.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

А на одном из снимков Хейли запечатлена с патчем для кожи вокруг глаз, который приклеен к ее ягодицам.

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Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Отметим, каждый новый продукт ее бренда Rhode становится хитом — будь то чехол для телефона, блеск для губ или румяна. «Я действительно хотела создать целый мир… потому что для меня Rhode — это не просто продукты. Это эмоции, это образ жизни, это целая вселенная, которая открыта для всех и каждого, кто идентифицирует себя с ним (брендом — Прим. ред.)… видеть, как так много людей тянутся к нему и становятся частью нашего мира, — это так трогательно и так прекрасно», — поделилась Бибер.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Ранее, напомним, Хейли Бибер появилась на обложке известного глянца в смелом образе — она была в одной лишь полосатой рубашке от Prada и на ней не было никакого нижнего белья.

Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images