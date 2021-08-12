В бикини и с собакой: беременная Марта Хант показала, как подрос ее живот

В бикини и с собакой: беременная Марта Хант показала, как подрос ее живот

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Марта Хант поделилась новыми снимками в своем блоге.

Марта Хант сейчас беременна, и подписчикам особенно интересно наблюдать за тем, как меняется живот девушки. Марта своим фолловерам с удовольствием показывает это.

На днях девушка запостила несколько новых фото, на которых запечатлена со своей собакой Коко. На одном из фото Хант запечатлена в купальнике и шляпе, собаку она держит за лапы, а в подписи рассказывает о том, где взяла питомца и как рада новому члену семьи.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

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"Коко каждый день доставляет мне радость и спокойствие. Не проходит и дня, чтобы я не осознавала, насколько она изменила мою жизнь! Я даже встретила ее (через Zoom) в тот день, когда узнала, что беременна. Так благодарна @heartsandbonesrescue за работу по созданию дома для этих верных товарищей. Прямо сейчас приюты Техаса переполнены и срочно ищут приемных родителей! Если вы находитесь в районе Нью-Йорка или Техаса, вы можете буквально спасти жизнь собаке", - пишет Хант.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

Многие звезды берут питомцев из приютов, тем самым подавая пример окружающим.

Напомним, ранее Марта Хант показывала несколько летних луков, которые красиво подчеркивали беременные живот девушки. Для Хант и ее возлюбленного - фотографа Джейсона Макдональда, это будет первый ребенок.

Марта Хант и Джейсон Макдональд / Instagram Марты Хант

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