В бикини и с соломенной сумкой: Кендалл Дженнер проводит отпуск на море

27-летняя Кендалл Дженнер – модель и инфлюэнсер – проводит жаркие дни на отдыхе у моря. В своем Instagram девушка показывает фото с прогулок по набережной и, конечно, свои модные луки.

Так, один из образов Кендалл состоят из черного бикини, черного полупрозрачного обтягивающего платья и большой соломенной сумки с кожаными ручками.

(листайте фото вправо)

Свой образ модель дополнила лаконичными серьгами и солнцезащитными очками.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, на Бал Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, который в этом году был организован в память о дизайнере Карле Лагерфельде, Кендалл Дженнер пришла в черном боди, расшитом пайетками, с серебристым воротником от Marc Jacobs с длинной накидкой и в сочетании с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Читайте также: