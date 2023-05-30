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В бикини и с соломенной сумкой: Кендалл Дженнер проводит отпуск на море

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В бикини и с соломенной сумкой: Кендалл Дженнер проводит отпуск на море

Кендалл Дженнер на отдыхе у моря / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Американская модель отправилась в отпуск с подругами.

27-летняя Кендалл Дженнер – модель и инфлюэнсер – проводит жаркие дни на отдыхе у моря. В своем Instagram девушка показывает фото с прогулок по набережной и, конечно, свои модные луки.

Так, один из образов Кендалл состоят из черного бикини, черного полупрозрачного обтягивающего платья и большой соломенной сумки с кожаными ручками.

(листайте фото вправо)

Свой образ модель дополнила лаконичными серьгами и солнцезащитными очками.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, на Бал Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, который в этом году был организован в память о дизайнере Карле Лагерфельде, Кендалл Дженнер пришла в черном боди, расшитом пайетками, с серебристым воротником от Marc Jacobs с длинной накидкой и в сочетании с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.

Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
981
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