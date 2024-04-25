В бикини и с сумкой Chanel: Клаудия Шиффер показала архивное фото

Звезда 90-х поделилась интересным ретро-снимком.
53-летняя немецкая супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – опубликовала в своем Instagram фото, сделанное на пике ее модельной карьеры.
Модель запечатлена со своей коллегой – датчанкой Хеленой Кристенсен. Девушки позируют в ретро-бикини с высокими плавками. Блондинка Клаудия – в черном с блестящими пайетками, а брюнетка Хелена – в трехцветном с цветком на лифе и тоже с пайетками. Образы моделей дополняют сумки и босоножки на высоких каблуках. И купальники, и сумки – от французского бренда Chanel.
"Приближается сезон бикини", - написала Шиффер под снимком.
В таком же винтажном купальнике Chanel недавно загорала на пляже звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер.
Напомним, ранее Клаудия Шиффер показывала свою 19-летнюю дочь, которая тоже стала моделью.
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