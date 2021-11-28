В бикини и с сыном на руках: Ева Лонгория поделилась новым снимком

В бикини и с сыном на руках: Ева Лонгория поделилась новым снимком

Актриса Ева Лонгория в День благодарения, который в США отмечали 25 ноября, поделилась милым снимком со своим сыном Сантьяго.

Ева запостила пляжный кадр в своем блоге в Instagram и написала, что "Благодарна за такие моменты". На фото Лонгория позирует в голубом бикини в мелкий цветочный принт и в солнцезащитных очках, на руках Ева держит сына Сантьяго, который одет в полосатый ромпер.

Летом актриса часто делилась фотографиями с отдыха и показывала, как они весело с сыном проводят время. Нет сомнений в том, что Лонгория наслаждается материнством.

Ранее Ева показывала кадры из Диснейленда, где каталась с сыном на аттракционах.

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