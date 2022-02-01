В бикини и сапогах: Эльза Хоск позировала на фоне пальмы и фонтана

В бикини и сапогах: Эльза Хоск позировала на фоне пальмы и фонтана

Шведская модель Эльза Хоск показала подписчикам несколько фотографий в купальнике.

33-летняя манекенщица запостила несколько снимков с отдыха в Палм-Спрингс, в Калифорнии. Эльза предстала перед камерой в бикини и невысоких сапогах, позируя на фоне фонтана.

А также поделилась фото, где запечатлена с маленькой дочерью Тууликки, которой 11 февраля исполнится год.

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"Мини-отпуск", - написала Эльза в подписи к фотографиям, где держит малышку на руках. Хоск одета в миниатюрное платье кофейного цвета с белой окантовкой и шнуровкой на декольте. А малышка Тууликки - в плюшевую кофту и шорты.

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В Instagram модели много фотографий с дочерью, Эльза часто берет ее с собой в командировки и различные поездки.

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