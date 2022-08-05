В бикини и шляпе: 89-летняя Джоан Коллинз с мужем наслаждается отдыхом в Сен-Тропе

89-летняя актриса Джоан Коллинз умеет произвести впечатление на фолловеров в Instagram. Звезда показала новое фото, на котором запечатлена в объятиях мужа, да еще и в купальнике.

Дама Джоан Коллинз (в 2015 году Коллинз была удостоена Ордена Британской империи) предстала перед подписчиками в голубом купальнике и бежевой широкополой шляпе и солнцезащитных очках от Valentino и накрасила губы красной помадой.

На фото Коллинз позирует в объятиях своего мужа 57-летнего Перси Гибсона. Мужчин запечатлен с обнаженным торсом, он улыбается, смотря на свою жену.

В подписи к своему посту Джоан написала: "Когда в тени 100 градусов (около 38 градусов по Цельсию), я благодарна за то, что у меня есть бассейн".

Поклонники Джоан в один голос похвалили ее за смелость и написали, что актриса отлично выглядит. Джоан наслаждается отпуском в Сент-Тропе с мужем после того, как страдала от защемления нерва, и сейчас чувствует себя намного лучше.

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