В бикини и шляпе: топ-модель Алессандра Амбросио показала фото с отдыха в Мексике

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных в Мексике, во время ее отдыха на курорте Montage Los Cabos.

Модель позировала в молочном бикини и шляпе на берегу Калифорнийского залива.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Также Алессандра продемонстрировала красивые вечерние образы в горчичном длинном платье, в костюме с топом-бюстье и длинной юбкой с кулиской спереди, а также пляжный лук в красном вязаном платье.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Компанию на отдыхе ей составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров, отношения с которым модель не скрывает, а наоборот, часто публикует с ним совместные фото и выходит в свет.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в купальнике, с коктейлем и в компании возлюбленного отдохнула на пляже в Каннах.

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press