В бикини и шляпе: топ-модель Алессандра Амбросио показала фото с отдыха в Мексике

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных в Мексике, во время ее отдыха на курорте Montage Los Cabos.
Модель позировала в молочном бикини и шляпе на берегу Калифорнийского залива.
Также Алессандра продемонстрировала красивые вечерние образы в горчичном длинном платье, в костюме с топом-бюстье и длинной юбкой с кулиской спереди, а также пляжный лук в красном вязаном платье.
Компанию на отдыхе ей составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров, отношения с которым модель не скрывает, а наоборот, часто публикует с ним совместные фото и выходит в свет.