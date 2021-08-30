В бикини и стрингах: Кортни Кардашьян нежилась на яхте в объятиях любимого

Кортни Кардашьян поделилась еще одним снимком из отпуска, который провела с возлюбленным в Портофино, в Италии.

42-летняя звезда реалити летала на отдых с Трэвисом Баркером, который впервые поднялся на борт самолета после того, как целых 13 лет не летал. Дело в том, что 19 сентября 2008 года самолет Learjet 60 разбился во время выполнения взлета в аэропорту Колумбия Метрополитан в Южной Каролине. На борту самолета тогда находились музыканты Трэвис Баркер и Адам Гольдштейн, которые оказались единственными выжившими в той катастрофе. Они смогли вовремя покинуть борт и проинформировали экстренные службы о наличии еще четверых человек в горящем самолете. Баркер получил ожоги второй и третьей степени, которые покрывают примерно 2/3 его тела. С тех пор музыкант страдал аэрофобией.

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Но отношения с Кортни Кардашьян помогли ему справиться с этой фобией. Благодаря возлюбленной Баркер сел в самолет для того, чтобы вместе полететь на отдых в Италию.

Кортни оценила этот поступок любимого человека. Она опубликовала в блоге кадр, на котором запечатлена на яхте в объятиях Трэвиса. Они целовались, когда их сфотографировали. Кортни была в бикини и стрингах, а Трэвис в шортах. Их лиц не было видно, но пара определенно счастлива друг с другом.

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