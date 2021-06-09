В бикини и свитере: Хейли Бибер показала идеальную фигуру

Девушка поделилась новыми снимками в фотоблоге.

24-летняя американская модель и жена Джастина Бибера – Хейли, рада наступлению календарного лета. Но, судя по ее снимкам, погода в Лос-Анджелесе тоже не радует.

Несмотря на прохладу Хейли все-таки решила выйти позагорать. Для этого она надела бикини с принтом "зебра" и пестрый свитер. Свой "пляжный" образ модель дополнила панамкой цвета хаки и солнцезащитными очками в тон.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Также звезда показала еще несколько фотографий в бикини. Скорее всего, это архивные снимки. Однако выглядит на них Хейли все так же отлично.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Напомним, ранее Хейли Бибер и ее мужа Джастина подловили папарацци, когда пара покидала модный ресторан Wally's в Калифорнии. Для вечернего времяпрепровождения знаменитость решила надеть черный кожаный бомбер от Bottega Veneta, широкие джинсы от Benz Jeans и кроп-топ.

Хейли Бибер / Getty Images

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