В бикини и свитере: Хейли Бибер показала идеальную фигуру

Девушка поделилась новыми снимками в фотоблоге.
24-летняя американская модель и жена Джастина Бибера – Хейли, рада наступлению календарного лета. Но, судя по ее снимкам, погода в Лос-Анджелесе тоже не радует.
Несмотря на прохладу Хейли все-таки решила выйти позагорать. Для этого она надела бикини с принтом "зебра" и пестрый свитер. Свой "пляжный" образ модель дополнила панамкой цвета хаки и солнцезащитными очками в тон.
Также звезда показала еще несколько фотографий в бикини. Скорее всего, это архивные снимки. Однако выглядит на них Хейли все так же отлично.
Напомним, ранее Хейли Бибер и ее мужа Джастина подловили папарацци, когда пара покидала модный ресторан Wally's в Калифорнии. Для вечернего времяпрепровождения знаменитость решила надеть черный кожаный бомбер от Bottega Veneta, широкие джинсы от Benz Jeans и кроп-топ.
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