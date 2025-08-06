Нара Баптиста

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28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста улетела в отпуск к морю в Италию. Отдыхает ли с ней вместе ее возлюбленный — 58-летний актер Венсана Кассель, — она не уточнила, но опубликовала в Instagram серию новых фото.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Девушка показала, как проходит ее отдых — она много загорает в бикини на пляже, отдыхает на яхте и гуляет по побережью.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара любит делать пикантные фото, поэтому на одном из кадров она позировала топлес в примерочной какого-то магазина.

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Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Напомним, 7 января этого года Нара Баптиста впервые стала мамой. Она родила сына, которого назвали Каэтано. Отец мальчика — актер Венсан Кассель, с которым она встречается с 2023 года. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро, и он свободно говорит по-португальски.

Сын стал для Касселя четвертым ребенком. Дочерей Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, Нара Баптиста показала новые фото с возлюбленным Венсаном Касселем. Пара посетила вечернее мероприятие в Париже, в Елисейском дворце.