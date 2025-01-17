В бикини и в обнимку: Наоми Кэмпбелл поздравила Кейт Мосс с 51-летием и показала их совместные фото

Эти две супермодели стали иконами модной индустрии и звездами мировых фэшн-подиумов.
16 января свое 51-летие отмечала британская супермодель и дизайнер – Кейт Мосс. Поздравить коллегу и подругу решила другая супермодель – Наоми Кэмпбелл. Она опубликовала в своем Instagram архивные фото, на которых запечатлена с Кейт в разные периоды своей карьеры.
На одном из снимков девушки позировали в бикини и с игрушечными пистолетами.
На другом – предстали вместе на обложке Vogue.
Интересно, что на большинстве фото Кейт и Наоми позируют в обнимку – несмотря на непростые характеры обеих супермоделей, возможно, у них теплые отношения.
"Еще один оборот вокруг солнца! С днем рождения, Кейт Мосс. Слишком много воспоминаний, чтобы выразить словами... люблю тебя очень сильно!" - написала Кэмпбелл под серией снимков.
В прошлом году, напомним, Кейт Мосс праздновала юбилей – 50-летие. Она собрала своих друзей на празднование в отеле Ritz. Именинница блистала в этот вечер в прозрачном черном платье из кружева, а сверху набросила шелковую накидку. На вечере также присутствовали дочь Лила Мосс и друзья-дизайнеры - Стелла Маккартни, Хайдер Акерманн и Шарлотта Тилбери. Ужин устроили в ресторане Laurent.
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