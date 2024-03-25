В бикини и в обнимку с возлюбленным: Джорджина Родригес отдыхает на берегу Красного моря

30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – вместе со своим возлюбленным и отцом детей – футболистом Криштиану Роналду – отправились на семейным отдых на курорт в Саудовской Аравии, где сейчас постоянно живет спортсмен.

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Фото с берега Красного моря девушка показала в своем фотоблоге. На снимках Джорджина позирует в розовом бикини и кепке, а также в зеленом бикини с расшитым блестками топом. Интересно, что даже во время пляжного отдыха Родригес не снимает украшения с бриллиантами.

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Джорджина Родригес на отдыхе в Саудовской Аравии / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес отвела детей в Диснейленд. Для такой детской экскурсии девушка выбрала достаточно гламурный образ - шубу из натурального меха, полупрозрачный топ и черные кожаные мини-шорты, а дополнила образ одной из своих многочисленных роскошных сумок – черной Hermes Birkin, и украшениями с бриллиантами.

Джорджина Родригес с детьми / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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