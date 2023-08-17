В бикини и в соломенной шляпе: Хайди Клум показала новые кадры из отпуска на Капри

50-летняя немецкая супермодель продолжает наслаждаться отпуском на Капри. Отдыхает звезда с мужем Томом Каулитцем. А также показала кадры с мамой.

Хайди опубликовала несколько фото и видео и показала, как они ходили за покупками и выбирали с мамой фрукты, а потом ели вкусную итальянскую пиццу, запивая вином.

"Давайте сделаем так, чтобы это длилось вечно", - написала в подписи к кадрам Клум.

Также супермодель показала, как ехала с мамой на багги, запостив ролик под забавную песню.

А еще похвасталась несколькими снимками, сделанными на фоне моря. На одном из них Хайди нежится на солнце в черном бикини и соломенной шляпе.

И в этой же шляпе, но уже в другом купальнике, делает фото сидя на скалах на фоне красивого синего моря.

Похоже, что отпуск Хайди и ее семьи (на некоторых фото мы видели, что с моделью и ее мужем отдыхали ее взрослые дети) уже подошел к своему завершению. Напоследок Клум опубликовала еще один кадр в розовом мини-платье, написав: "Спасибо Капри за незабываемое время ❤️".

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