В бикини и вязаной юбке: Нара Баптиста — возлюбленная Венсана Касселя — позировала на пляже
Модель отдыхает в Италии и показывает оттуда пляжные фото.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста сейчас проводит отпуск в Италии, откуда уже успела показать фото в бикини и топлес. Вместе с ней там находится 7-месячный сын Каэтано, которого она родила от своего бойфренда — 58-летнего актера Венсана Касселя.
На новых фото в Instagram девушка позировала в бикини и вязаной мини-юбке с кулиской. От солнца Нара спряталась под большим платком с принтом.
Также модель была запечатлена в синем бикини, вязаной панаме и с шоппером.
7 января этого года Нара Баптиста стала мамой первый раз. Однако уже вернула дородовую физическую форму. Выглядит она потрясающе — что, судя по всему, результат физической активности и занятий в спортзале. Похоже, даже на отдыхе она не забывает про спорт и посещает тренировки.
Ранее, напомним, Нара Баптиста и Венсан Кассель вместе вышли в свет в Париже и посетили вечернее мероприятие в Елисейском дворце.