Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста сейчас проводит отпуск в Италии, откуда уже успела показать фото в бикини и топлес. Вместе с ней там находится 7-месячный сын Каэтано, которого она родила от своего бойфренда — 58-летнего актера Венсана Касселя.

На новых фото в Instagram девушка позировала в бикини и вязаной мини-юбке с кулиской. От солнца Нара спряталась под большим платком с принтом.

Нара Баптиста

Также модель была запечатлена в синем бикини, вязаной панаме и с шоппером.

Нара Баптиста

7 января этого года Нара Баптиста стала мамой первый раз. Однако уже вернула дородовую физическую форму. Выглядит она потрясающе — что, судя по всему, результат физической активности и занятий в спортзале. Похоже, даже на отдыхе она не забывает про спорт и посещает тренировки.

Нара Баптиста

Ранее, напомним, Нара Баптиста и Венсан Кассель вместе вышли в свет в Париже и посетили вечернее мероприятие в Елисейском дворце.