В бикини и ярких носках: Алессандра Амбросио отдохнула с подругами в сауне

Топ-модель провела выходные на отдыхе с друзьями.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – показала, как провела прошедший уикенд. Она встретилась с подругами, и они отдохнули в сауне, а фото показала в Instagram.
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На одном из снимков модель позировала в желтом бикини, ярких сине-малиновых носках, вязаной кофте и с бокалом в руках.
На другом – сидя на лавке в сауне. Девушки весело провели время: много разговаривали, пили коктейли и играли в настольные игры.
Напомним, ранее Алессандра Амбросио в шубе и кожаных штанах попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике.
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