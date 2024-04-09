В бикини и ярких носках: Алессандра Амбросио отдохнула с подругами в сауне

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – показала, как провела прошедший уикенд. Она встретилась с подругами, и они отдохнули в сауне, а фото показала в Instagram.

(листайте фото вправо)

На одном из снимков модель позировала в желтом бикини, ярких сине-малиновых носках, вязаной кофте и с бокалом в руках.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

На другом – сидя на лавке в сауне. Девушки весело провели время: много разговаривали, пили коктейли и играли в настольные игры.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио в шубе и кожаных штанах попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Читайте также:

Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио (28 фото)