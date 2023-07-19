В бикини и за руку с Месси: жена футболиста - Антонелла Рокуцци - похвасталась пляжными кадрами

Футболист Лионель Месси с семьей перебрался жить в Майами. Теперь его супруга Антонелла Рокуцци будет часто публиковать в блоге в Instagram свои пляжные снимки.

Лео Месси подписал контракт с американским клубом "Интер" Майами. Вместе с женой и тремя сыновьями он побывал на вечеринке, организованной для него клубом. А также 35-летняя Антонелла уже успела поделиться кадрами, которые сняла на огромном пляже в Майами.

(листайте фото вправо)

На одном из фото инфлюенсерка запечатлена в коралловом кроп-топе и велосипедных шортах. Ее волосы собраны в высокий хвост, она без солнцезащитных очков, с каким-то украшением на шее и браслетом на ноге.

Также Антонелла показала кадры, как вместе со звездным мужем прогуливалась по пляжу держась за руки. Она была одета в бикини, а Месси в короткие шорты.

(листайте фото вправо)

Очевидно, что пляжных кадров семейства в блоге Рокуцци станет больше. Впрочем, это не удивляет. Подруги или жены футболистов обычно часто публикуют такие фото, показывая подписчикам, свой роскошный образ жизни.

Читайте также: