В бикини и золотых украшениях: 50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для Burberry

В бикини и золотых украшениях: 50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для Burberry

Модель, как всегда, находится в отличной физической форме.

Британский бренд Burberry представил свою летнюю коллекцию TB Monogram. Лицом промокампании стала 50-летняя Наоми Кэмпбелл.

Топ-модель примерила бикини, панамы, брючные костюмы и обтягивающие комбинезоны с монограммой бренда. Образы модели дополняли массивные золотые украшения на шее, руках и в ушах Наоми.

Фигура супермодели выглядит потрясающе.

Напомним, в мае Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала трогательную фотографию, на которой держит маленькие ножки новорожденного ребенка.

Этой новостью модель ошеломила поклонников, ведь никакого намека на беременность не было. Возможно, ребенка звезде выносила суррогатная мать.

Читайте также: В роскошных нарядах от Valentino и Burberry: Наоми Кэмпбелл снялась для знаменитого глянца

Богиня подиума - Наоми Кэмпбелл исполняется 50 (50 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку