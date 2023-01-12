В бикини канареечного цвета: финалистка "Холостяка-12" похвасталась плоским животом на Гавайях

Финалистка реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – порадовала подписчиков новой фотографией с отдыха. Она релаксирует на острове Кауаи, который входит в группу Гавайских островов, архипелаге в центральной части Тихого океана. Его иногда называют островом-садом из-за влажных тропических лесов, которыми покрыта большая часть его территории.

Девушка позировала на фоне пальм и водоема в бикини канареечного цвета, поверх которого надела желтую рубашку с принтом. В этом пляжном луке Саша похвасталась подтянутой фигурой, плоским животом и стройными ногами.

Александра Мудрая/Instagram

Мудрая собрала волосы в высокий хвост, надела на лицо стильные очки и повесила на плечо объемный разноцветный шоппер.

Напомним, а другая участница проекта и подруга Александры – Марина Голд – показала фолловера снимок с Гавайев, на котором она предстала в леопардовых плавках и без бюстгальтера.

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