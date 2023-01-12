В бикини канареечного цвета: финалистка "Холостяка-12" похвасталась плоским животом на Гавайях

Саша Мудрая показала снимок с отдыха у Тихого океана.
Финалистка реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – порадовала подписчиков новой фотографией с отдыха. Она релаксирует на острове Кауаи, который входит в группу Гавайских островов, архипелаге в центральной части Тихого океана. Его иногда называют островом-садом из-за влажных тропических лесов, которыми покрыта большая часть его территории.
Девушка позировала на фоне пальм и водоема в бикини канареечного цвета, поверх которого надела желтую рубашку с принтом. В этом пляжном луке Саша похвасталась подтянутой фигурой, плоским животом и стройными ногами.
Мудрая собрала волосы в высокий хвост, надела на лицо стильные очки и повесила на плечо объемный разноцветный шоппер.
Напомним, а другая участница проекта и подруга Александры – Марина Голд – показала фолловера снимок с Гавайев, на котором она предстала в леопардовых плавках и без бюстгальтера.
Читайте также:
- В пудровом платье: финалистка шоу "Холостяк-12" в романтическом образе позировала на пляже
- В прозрачном платье с блестками: эффектный образ финалистки "Холостяка-12" на церемонии роз
- Отдыхает на Бали: главный герой шоу "Холостяк-12" поплавал в бассейне
- Стройная и сексуальная: участница "Холостяка-12" позировала в бикини на отдыхе