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В бикини канареечного цвета: финалистка "Холостяка-12" похвасталась плоским животом на Гавайях

В бикини канареечного цвета: финалистка "Холостяка-12" похвасталась плоским животом на Гавайях

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
1 мин
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В бикини канареечного цвета: финалистка "Холостяка-12" похвасталась плоским животом на Гавайях

Александра Мудрая/Instagram

Саша Мудрая показала снимок с отдыха у Тихого океана.

Финалистка реалити-шоу "Холостяк-12"Александра Мудрая – порадовала подписчиков новой фотографией с отдыха. Она релаксирует на острове Кауаи, который входит в группу Гавайских островов, архипелаге в центральной части Тихого океана. Его иногда называют островом-садом из-за влажных тропических лесов, которыми покрыта большая часть его территории.

Девушка позировала на фоне пальм и водоема в бикини канареечного цвета, поверх которого надела желтую рубашку с принтом. В этом пляжном луке Саша похвасталась подтянутой фигурой, плоским животом и стройными ногами.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Мудрая собрала волосы в высокий хвост, надела на лицо стильные очки и повесила на плечо объемный разноцветный шоппер.

Напомним, а другая участница проекта и подруга Александры – Марина Голд – показала фолловера снимок с Гавайев, на котором она предстала в леопардовых плавках и без бюстгальтера.

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Дата публикации
Просмотры
687
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