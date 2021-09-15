В бикини крупным планом: Тина Кунаки похвасталась фигурой

Лето закончилось, но многим не хочется в это верить.

Французская модель и жена Венсана Касселя – Тина Кунаки, тоже уже ностальгирует по прошедшим теплым дням и отпуску.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Она опубликовала в своем блоге в Instagram несколько архивных снимков и показала, как проводила последние дни лета на отдыхе. На одном из фото Тина позировала в бикини, кадр был сделан крупным планом, и Тина продемонстрировала ближе и свою тонкую талию, вокруг которой замотана шнуровка от купальника, и пышную грудь подписчикам.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Также жена Касселя показала, как плавала в бассейне и нежилась на лежаке на пляже, отнюдь не в компании Венсана.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

А еще поклонники увидели, как модель принимала летний душ в расстегнутом лифе купальника и плавках, стоя спиной к камере.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Ранее, напомним, Тина Кунаки уже постила снимки из отпуска и показывала, как позировала, сидя на краю бассейна.

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