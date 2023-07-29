В бикини на фоне моря: Алессандра Амбросио позировала на пляже

42-летняя бразильянка наслаждается отдыхом на Ибице.
Алессандра Амбросио снова поделилась серией фотографий в своем блоге в Instagram и показала, как проводит время в отпуске.
На одном из фото экс-"ангел" Victoria's Secret позирует в бикини, демонстрируя свою роскошную фигуру. Цветастый бикини сидит на ней великолепно. Пляжный образ звезда дополнила несколькими украшениями на шее, цепочкой под грудью, солнцезащитными очками и браслетами на обеих запястьях.
Алессандра поделилась фотографией красивого заката и написала:
"С утра до заката на пляже".
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Амбросио как-то говорила, что не представляет своей жизни без пляжного отдыха. Большую часть лета бразильянка обычно всегда проводит в таких местах, где есть песок и вода.
Ну, а вечером, у нее начинается светская жизнь. Самое время достать из чемодана какое-нибудь сексуальное платье и отправиться танцевать на дискотеку, что и делает Алессандра.
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