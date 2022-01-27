В бикини на фоне заснеженных гор и елей: Роми Стридж показала красочные фото из отпуска

В бикини на фоне заснеженных гор и елей: Роми Стридж показала красочные фото из отпуска

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Роми Стридж наслаждается отдыхом в Швейцарии.

Нидерландская модель отдыхает вместе со своим возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном. Свою годовалую дочь Минт они оставили дома и отправились в романтическое путешествие только вдвоем.

Роми показала в Instagram невероятной красоты пейзажи. Показала, как позировала в купальнике в купели, стоя на фоне заснеженных гор и елей. А в подписи написала: "Еще один день в Швейцарии ❄️".

Роми Стридж / Instagram Роми Стридж

Именно в этой поездке Лоренс решил сделать Роми сюрприз и предложил ей выйти за него замуж, подарив роскошное кольцо с бриллиантом круглой огранки. В подписи Стридж написала, что ответила своему любимому "да", и теперь они начинают подготовку к свадьбе.

Роми Стридж и Лоренс ван Лиувен / Instagram Роми Стридж

Роми Стридж / Instagram Роми Стридж

На отдых пара отправилась не просто так, а чтобы отменить 12-ю годовщину свих отношений. И Лоренс сделал все возможное, чтобы этот день им запомнился еще больше.

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