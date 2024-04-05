В бикини на гидроцикле: Хлое Кардашьян сверкнула подкачанный прессом

39-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен – Хлое Кардашьян – выпустила именную линейку спортивной одежды для бренда Fabletics и сама снялась в ее рекламе. Интересно, что она появилась на фото с новым цветом волос – медным.

Хлое позировала в обтягивающих спортивных комплектах, которые эффектно подчеркивали ее пышные формы.

А на гидроцикле Кардашьян появилась в черном бикини с белой окантовкой, а также в черном обтягивающем рашгарде.

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Напомним, ранее Хлое Кардашьян надела откровенный лук на мероприятие сестры. Она выбрала для своего выхода полупрозрачное черное мини-платье с разными рукавами, которое сочетала с капроновыми колготками, туфлями на каблуках, а также солнцезащитными очками.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

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