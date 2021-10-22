В бикини на качели: Ева Лонгория нежится на солнце во время отдыха

В бикини на качели: Ева Лонгория нежится на солнце во время отдыха

46-летняя актриса Ева Лонгория после плодотворной работы решила, похоже, немного отдохнуть.

На этой неделе мы видели потрясающий вечерний образ актрисы на церемонии ELLE Women in Hollywood, которая чествовала женщин уже в 27-й раз. В тот вечер перед камерами фотографов Лонгория появилась в черном атласном двубортном пиджаке, который она, казалось бы, надела без топа, а также была в широких брюках. Талию Ева подчеркнула с помощью черного широкого ремня из змеиной кожи.

Ева Лонгория / Associated Press

После церемонии звезда уехала на отдых и делится теперь в своем блоге совсем другими кадрами. На одном из них Ева нежится на солнце в бикини на подвесной качели, а в подписи пишет: "Из Мексики с любовью".

На другом фото, где актриса также предстала в купальнике она позирует стоя, с улыбкой на лице и мокрой укладкой. "Пляжная прическа в лучшем виде!", - гласит подпись.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Мы даже немного завидуем Еве Лонгории, не всем везет с такой теплой погодой в эти осенние дни.

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