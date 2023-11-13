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В бикини на надувном арбузе: Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой в бассейне

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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В бикини на надувном арбузе: Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой в бассейне

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Бразильянка находится на отдыхе и постит яркие фото.

39-летняя супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар часто летает по миру по работе, а свободное время любит проводить на пляже или у бассейна и публиковать фото в купальниках.

Так, в этот раз модель облачилась в черное бикини и кепку-козырек и поплавала в бассейне на надувном арбузе. Фото звезда никак не подписала, отметив лишь температуру воздуха – 38 градусов.

Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой / © Instagram Изабель Гулар
Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой / Фото: Instagram Изабель Гулар

Загорелая фигура Изабель выглядит роскошно – не зря она много времени уделяет тренировкам спортом и любит занятия йогой.

Напомним, ранее Изабель Гулар со своим возлюбленным Кевином Траппом отдыхала в Греции и хвасталась идеальными ягодицами.

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Дата публикации
Просмотры
264
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