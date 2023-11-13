В бикини на надувном арбузе: Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой в бассейне

Бразильянка находится на отдыхе и постит яркие фото.
39-летняя супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар часто летает по миру по работе, а свободное время любит проводить на пляже или у бассейна и публиковать фото в купальниках.
Так, в этот раз модель облачилась в черное бикини и кепку-козырек и поплавала в бассейне на надувном арбузе. Фото звезда никак не подписала, отметив лишь температуру воздуха – 38 градусов.
Загорелая фигура Изабель выглядит роскошно – не зря она много времени уделяет тренировкам спортом и любит занятия йогой.
Напомним, ранее Изабель Гулар со своим возлюбленным Кевином Траппом отдыхала в Греции и хвасталась идеальными ягодицами.
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