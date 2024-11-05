В бикини на отдыхе: беременная девушка Венсана Касселя засветила подросший живот

Австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – недавно отметила свое 28-летие и, видимо, по этому поводу отправилась в отпуск. Сейчас она находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее бойфренд – 57-летний актер Венсан Кассель, с которым они уже отметили первую годовщину отношений.

instagram.com/narahbaptista/

Девушка не скрывает свое интересное положение, а, наоборот, часто демонстрирует изменения своей фигуры в Instagram.

Так, она опубликовала снимок, сделанный с немного странного ракурса – модель в бикини стоит на причале и фотографирует свой живот сверху. Так он выглядит уже достаточно большим.

instagram.com/narahbaptista

С кем отдыхает, Нара не рассказала. Возможно, компанию ей составляет и возлюбленный Кассель.

Напомним, ранее Нара Баптиста поделилась откровенной фотографией – она позировала обнаженной в постели.

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