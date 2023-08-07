В бикини на отдыхе: Ева Лонгория продемонстрировала стройную фигуру и пикантное декольте

48-летняя актриса в купальнике позагорала на пляже.

Ева Лонгория показала фолловерам в Instagram Stories, как проходит ее отдых в Испании.

Актриса принимала солнечные ванны на пляже, где сняла себя на видео и показала подписчикам.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

На актрисе был стильный черный купальник, прекрасно подчеркнувший ее стройную фигуру. Лонгория также продемонстрировала пикантное декольте.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Свой пляжный лук Ева дополнила черной бейсболкой с надписью Tequila, черными очками и серьгами-кольцами.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Еще звезда показала фото с подругами, которые тоже были в черных купальниках.

Ева Лонгория с подругами / Фото: Instagram Евы Лонгории

Напомним, Ева Лонгория на гала-вечере Global Gift Gala в Испании продемонстрировала эффектный образ в черном длинном обтягивающем платье в рубчик от Bally.

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