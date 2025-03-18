В бикини на отдыхе: "Мисс Аргентина" сверкнула ягодицами

31-летняя аргентинская модель, "Мисс Аргентина - 2014" – Валентина Феррер – опубликовала в своем Instagram архивные снимки, сделанные в отпуске. В комментарии к фото она написала, что физически находится сейчас в Нью-Йорке, а мыслями – на летнем отдыхе.

instagram.com/valentinaferrer

Девушка позировала в бордовом бикини со стрингами, которые эффектно подчеркнули ее ягодицы.

instagram.com/valentinaferrer

Свой пляжный образ она дополнила шляпой.

instagram.com/valentinaferrer

instagram.com/valentinaferrer

Отметим, Валентина – одна из самых узнаваемых аргентинских моделей на международной арене. Также она известна как телеведущая и участница различных благотворительных проектов. Аргентинка пробовала себя и в актерской сфере – исполнила одну из ролей в сериале "Бетти в Нью-Йорке".

Ранее, напомним, Валентина Феррер сверкнула подкачанным прессом в праздничной промокампании Victoria's Secret.

Читайте также: