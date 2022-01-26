В бикини на пляже: Бар Рафаэли показала, как отдыхала на Кипре

Израильская модель Бар Рафаэли на отдых не улетела, а ностальгирует по своему июльскому отпуску на Кипре.
36-летняя знаменитость поделилась с подписчиками несколькими фото с летнего отдыха, по которому, очевидно, скучает.
На фото, которыми мама троих детей поделилась в Instagram Stories, она запечатлена в бикини с разных ракурсов, в том числе снимки были сделаны во время купания в море.
Бар также показала фото крупным планом, где запечатлена без макияжа на лице. Ранее Рафаэли показывала другие сториз, которые тоже были сделаны во время этого летнего отпуска.
В Тель-Авиве, где живет модель, сейчас в среднем 15 градусов, и это, конечно, совсем не теплая погода. Видимо, Бар очень не хватает солнца и, как маме троих, немного отдыха.
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