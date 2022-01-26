В бикини на пляже: Бар Рафаэли показала, как отдыхала на Кипре

В бикини на пляже: Бар Рафаэли показала, как отдыхала на Кипре

Израильская модель Бар Рафаэли на отдых не улетела, а ностальгирует по своему июльскому отпуску на Кипре.

36-летняя знаменитость поделилась с подписчиками несколькими фото с летнего отдыха, по которому, очевидно, скучает.

На фото, которыми мама троих детей поделилась в Instagram Stories, она запечатлена в бикини с разных ракурсов, в том числе снимки были сделаны во время купания в море.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар также показала фото крупным планом, где запечатлена без макияжа на лице. Ранее Рафаэли показывала другие сториз, которые тоже были сделаны во время этого летнего отпуска.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

В Тель-Авиве, где живет модель, сейчас в среднем 15 градусов, и это, конечно, совсем не теплая погода. Видимо, Бар очень не хватает солнца и, как маме троих, немного отдыха.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

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