В бикини на пляже: Кэндис Свэйнпоул поделилась кадрами с отдыха на море

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Супермодель, известна как один из «ангелов» Victoria’s Secret поделилась в своем блоге в Instagram кадрами, которые сделала на море.

На фото Кэндис позирует в белом бикини, зеленой макси-юбке на резинке, ее волосы распущены, а на шее было украшение.

«Вода всегда меняет мой ритм», — подписала подборку опубликованных фотографий Кэндис.

На другом снимке Свэйнпоул позировала в этом же бикини уже на пляже, стоя в песке и на фоне моря. Кадры получились просто невероятные.

