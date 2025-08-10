ТСН в социальных сетях

В бикини на пляже: Кэндис Свэйнпоул поделилась кадрами с отдыха на море

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул поделилась серией пляжных фотографий.

Ольга Кузьменко
Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Супермодель, известна как один из «ангелов» Victoria’s Secret поделилась в своем блоге в Instagram кадрами, которые сделала на море.

На фото Кэндис позирует в белом бикини, зеленой макси-юбке на резинке, ее волосы распущены, а на шее было украшение.

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

«Вода всегда меняет мой ритм», — подписала подборку опубликованных фотографий Кэндис.

На другом снимке Свэйнпоул позировала в этом же бикини уже на пляже, стоя в песке и на фоне моря. Кадры получились просто невероятные.

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис Свэйнпоул / © Instagram.com/candiceswanepoel

