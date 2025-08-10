- Дата публикации
В бикини на пляже: Кэндис Свэйнпоул поделилась кадрами с отдыха на море
Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул поделилась серией пляжных фотографий.
Супермодель, известна как один из «ангелов» Victoria’s Secret поделилась в своем блоге в Instagram кадрами, которые сделала на море.
На фото Кэндис позирует в белом бикини, зеленой макси-юбке на резинке, ее волосы распущены, а на шее было украшение.
«Вода всегда меняет мой ритм», — подписала подборку опубликованных фотографий Кэндис.
На другом снимке Свэйнпоул позировала в этом же бикини уже на пляже, стоя в песке и на фоне моря. Кадры получились просто невероятные.