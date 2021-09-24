В бикини на пляже: модель Нина Агдал похвасталась подтянутой фигурой

Девушка поделилась архивным фото.

29-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо - Нина Агдал - показала пляжное фото. На нем она позирует на берегу океана. На ней голубое бикини с золотой фурнитурой. Купальник эффектно подчеркивает грудь Нины.

Нина Агдал / Instagram Нины Агдал

Волосы модели распущены, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Нина Агдал / Instagram Нины Агдал

"Жаль, что я сейчас не здесь, а в такси на Третьей авеню", - написала Агдал под снимками.

У девушки отличная фигура. Это и неудивительно, ведь она тщательно следит за своим питанием и регулярно тренируется. Она даже проводит групповые занятия фитнесом. А в ее аккаунте в шапке профиля появилась информация о том, что отныне она еще и фитнес-коуч и нутрициолог.

Читайте также: Наприседала: Нина Агдал в бикини похвасталась упругими ягодицами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку