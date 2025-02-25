В бикини на пляже: молодая мама Нара Баптиста отдыхает в Бразилии

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – в середине января 2025-го родила своего первого ребенка, его отцом стал 57-летний актер Венсан Кассель. В своем Instagram она опубликовала серию пляжных фото, сделанных в бразильском штате Байя, на побережье Атлантического океана.

instagram.com/narahbaptista

С кем отдыхает, модель не сообщила. Как и то, где и с кем находится ее полуторамесячный сын Каэтано.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Нара позировала на фото в разных бикини – пестром с принтом в виде мелких цветов и в вязаном, а также в голубом длинном платье.

instagram.com/narahbaptista

Судя по фото, Баптиста уже пришла в свою дородовую форму и чувствует себя отлично.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае 24-го пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница – в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

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