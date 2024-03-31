В бикини на пляже: панамская модель спустила шорты и показала пышную пятую точку

Грейси Бон обожает хвастаться своими крупными ягодицами.
Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram серию снимков с пляжа.
Девушка устроила импровизированный фотосет на пляже, зайдя по колено в море.
На ней был черно-зеленый купальник с желтой каймой и черные мини-шорты, которые она спустила и продемонстрировала на камеру пышные ягодицы и целлюлит.
"Показываю свой целлюлит и растяжки, за которые меня так часто критикуют, но я все еще идеальна с моим красивым лицом и моим гигантским сердцем, которое может предложить только хорошие вещи другим, не пакость другим, как многие там", — подписала фотографии Грейси .
Напомним, Грейс Бон похвасталась своей пятой точкой в экстремально короткой красной юбке.
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