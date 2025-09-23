- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
В бикини на пляже: трансгендерная модель Валентина Сампайо похвасталась стройной фигурой
Девушка показала в Сети фото с отдыха.
28-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо поделилась в Instagram серией фото с отдыха. Она позировала на пляже какого-то курорта.
Модель запечатлена в шоколадном бикини и прозрачной юбке в тон. Ее пляжный образ дополняют маленькая вязаная сумка и солнцезащитные очки. «Последний золотой час лета», — написала Сампайо под фото.
Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.
«Мы все физически уникальны, но нас объединяет общее желание — быть принятыми и любимыми такими, какие мы есть», — заявила как-то в интервью Валентина.
