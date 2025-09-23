В бикини на пляже: трансгендерная модель Валентина Сампайо похвасталась стройной фигурой

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Реклама

28-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо поделилась в Instagram серией фото с отдыха. Она позировала на пляже какого-то курорта.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Модель запечатлена в шоколадном бикини и прозрачной юбке в тон. Ее пляжный образ дополняют маленькая вязаная сумка и солнцезащитные очки. «Последний золотой час лета», — написала Сампайо под фото.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.

Реклама

«Мы все физически уникальны, но нас объединяет общее желание — быть принятыми и любимыми такими, какие мы есть», — заявила как-то в интервью Валентина.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Ранее, напомним, трансгендерная актриса в аутфите от Saint Laurent вышла на красную дорожку кинофестиваля.