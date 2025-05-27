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- Шоу-бизнес
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В бикини на пляже, в льняном костюме – на прогулке: Приянка Чопра отдохнула на Сицилии
Интересными фото с отдыха актриса и модель поделилась в Сети.
42-летняя индийская актриса, модель и «Мисс мира — 2000» — Приянка Чопра — прилетела на Сицилию как амбассадор бренда Bulgari, который проводил на острове презентацию своей новой коллекции ювелирных украшений. На ней звезда появилась в молочном платье-бюстье с кружевом, которое дополнила колье с крупными разноцветными камнями.
Однако помимо работы Приянка успела немного отдохнуть и увидеть главные достопримечательности острова.
Чопра показала в своем Instagram фото с пляжа, на которых она позировала в бикини и крупных солнцезащитных очках.
На прогулку по городу Таормина — курорту на восточном побережье Сицилии — она надела белый льняной костюм, состоящий из рубашки и брюк, который дополнила соломенной шляпой от Louis Vuitton и очками.
На одном из фото актриса позировала с видом на вулкан Этна.
Ранее, напомним, Приянка Чопра блистала перед камерами в элегантном наряде. Актриса посетила Бал Института костюма Met Gala.