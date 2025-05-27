В бикини на пляже, в льняном костюме – на прогулке: Приянка Чопра отдохнула на Сицилии

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

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42-летняя индийская актриса, модель и «Мисс мира — 2000» — Приянка Чопра — прилетела на Сицилию как амбассадор бренда Bulgari, который проводил на острове презентацию своей новой коллекции ювелирных украшений. На ней звезда появилась в молочном платье-бюстье с кружевом, которое дополнила колье с крупными разноцветными камнями.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Однако помимо работы Приянка успела немного отдохнуть и увидеть главные достопримечательности острова.

Чопра показала в своем Instagram фото с пляжа, на которых она позировала в бикини и крупных солнцезащитных очках.

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Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

На прогулку по городу Таормина — курорту на восточном побережье Сицилии — она надела белый льняной костюм, состоящий из рубашки и брюк, который дополнила соломенной шляпой от Louis Vuitton и очками.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

На одном из фото актриса позировала с видом на вулкан Этна.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Ранее, напомним, Приянка Чопра блистала перед камерами в элегантном наряде. Актриса посетила Бал Института костюма Met Gala.

Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Associated Press