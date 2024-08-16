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В бикини на яхте: 57-летняя Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом

В бикини на яхте: 57-летняя Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом

Фото: Instagram Сальмы Хайек

Актриса показала фото с отдыха.

57-летняя актриса, режиссер и продюсер – Сальма Хайек – порадовала своих подписчиков в Instagram фотографиями в бикини. Она показала снимки, сделанные во время морской прогулки на яхте.

© Instagram Сальмы Хайек
Фото: Instagram Сальмы Хайек

Сальма позирует в лучах закатного солнца. На ней купальник цвета фуксии, эффектно подчеркивающий ее пышную грудь, и парео на бедрах.

© Instagram Сальмы Хайек
Фото: Instagram Сальмы Хайек
© Instagram Сальмы Хайек
Фото: Instagram Сальмы Хайек

Также она показала своей летний отпускной лук, состоящий из белого топа, клетчатого платья-рубашки, шляпы и сумки-шопера Gucci.

© Instagram Сальмы Хайек
Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, ранее Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня. Она стала одной из немногих знаменитостей, кому выпала честь принять участие в мероприятии, проводимом в преддверии Олимпиады - пронесла факел в руках от пригорода Ивелин до Версальского дворца.

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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