Шоу-бизнес
328
1 мин

В бикини на яхте: Дуа Липа блеснула фигурой и показала, как проводит летний отпуск

Певица Дуа Липа, которая на днях отпразднует 30-летие, наслаждается отдыхом с друзьями.

Ольга Кузьменко
Дуа Липа

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Артистка охотно делиться со своими подписчиками в Instagram красочными снимками, на которых позирует в бикини на яхте.

«Пока что все отлично — солнце, море, лучшие друзья, танцы до 6 утра, долгие ужины, фламенко, КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ и МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ!!!!!!! ☄️ Чувствую себя очень счастливой и любимой 🇪🇸❤️», — подписала кадры в блоге Липа.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

На одном из снимков певица запечатлена в бикини от бренда Oséree бордово-голубого цвета, сшитого по типу двойного купальника.

Пляжный образ Дуа Липа дополнила многочисленными украшениями — золотыми браслетами от Chanel, серьгами-кольцами, несколькими подвесками на шее, часами и еще одним браслетом на другом запястье. У нее на лице не было макияжа.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

На другом снимке Дуа запечатлена в черном бикини с золотыми деталями, она сидит на фоне бассейна, ее волосы заколоты заколкой сзади, а в ушах золотые серьги-висюльки.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

