В бикини на яхте: Дуа Липа блеснула фигурой и показала, как проводит летний отпуск
Певица Дуа Липа, которая на днях отпразднует 30-летие, наслаждается отдыхом с друзьями.
Артистка охотно делиться со своими подписчиками в Instagram красочными снимками, на которых позирует в бикини на яхте.
«Пока что все отлично — солнце, море, лучшие друзья, танцы до 6 утра, долгие ужины, фламенко, КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ и МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ!!!!!!! ☄️ Чувствую себя очень счастливой и любимой 🇪🇸❤️», — подписала кадры в блоге Липа.
На одном из снимков певица запечатлена в бикини от бренда Oséree бордово-голубого цвета, сшитого по типу двойного купальника.
Пляжный образ Дуа Липа дополнила многочисленными украшениями — золотыми браслетами от Chanel, серьгами-кольцами, несколькими подвесками на шее, часами и еще одним браслетом на другом запястье. У нее на лице не было макияжа.
На другом снимке Дуа запечатлена в черном бикини с золотыми деталями, она сидит на фоне бассейна, ее волосы заколоты заколкой сзади, а в ушах золотые серьги-висюльки.