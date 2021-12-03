В бикини на яхте: Кэндис Свэйнпоул блеснула идеальной фигурой

33-летняя южноафриканская модель никогда не стесняется появляться перед камерой фотографов в купальниках и даже без них.

Кэндис Свэйнпоул позировала в белом купальнике с черной каймой на яхте. Фото опубликовала в блоге, а в подписи подписала, что у них официально вышла новая коллекция, поблагодарив за сотрудничество сервис и их партнеров @routeapp, которые предлагают их клиентам отличные услуги.

Вероятно, Кэндис имела в виду коллекцию для ее бренда купальников Tropic of C. Ведь на официальной странице бренда в Instagram также есть снимки из новой коллекции, которую, конечно же, рекламирует Кэндис Свэйнпоул.

В подписи к некоторым кадрам модель пишет: "Классические силуэты, бросающие вызов условностям, сделанные из экологически чистых тканей, которые продлевают жизненный цикл нашей последней коллекции", - призывая подписчиков покупать новинки, ведь скоро новогодние праздники и самое время себя побаловать.

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