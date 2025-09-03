В бикини на яхте: Кейт Хадсон показала, как провела последние летние дни

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Реклама

На снимках Кейт запечатлена со своей семьей и друзьями. Под постом она оставила подпись: «Продолжительное сладкое лето».

На одной из фотографий Хадсон идет к камере, установленной на земле, демонстрируя свой подтянутый пресс в синем бикини, полосатых синих брюках и белых кроссовках, а в рукаж держит объемную плетенную сумку.

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

На другом фото она позирует в белом бикини на лодке с друзьями. Образ в купальнике она дополнила белой трикотажной накидкой с бахромой на рукавах, солнцезащитными очками и шарфом на голове.

Реклама

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Также Кейт запечатлели задом к камере, когда она стоя в бикини на яхте смотрела вдаль на океан, а ветер развивал ее белокурые волосы.

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Поклонники в комментариях засыпали Хадсон лестными словами о том, что у нее великолепная фигура и она роскошно выглядит.

Дочь Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон с друзьями / © Instagram Кейт Хадсон

В посте Хадсон также приложила фотографии еды и мероприятий с семьей и друзьями, включая сына Райдера и дочь Рани.