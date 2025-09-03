- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 1 мин
В бикини на яхте: Кейт Хадсон показала, как провела последние летние дни
46-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала в Instagram серию прощальных фотографий с летом.
На снимках Кейт запечатлена со своей семьей и друзьями. Под постом она оставила подпись: «Продолжительное сладкое лето».
На одной из фотографий Хадсон идет к камере, установленной на земле, демонстрируя свой подтянутый пресс в синем бикини, полосатых синих брюках и белых кроссовках, а в рукаж держит объемную плетенную сумку.
На другом фото она позирует в белом бикини на лодке с друзьями. Образ в купальнике она дополнила белой трикотажной накидкой с бахромой на рукавах, солнцезащитными очками и шарфом на голове.
Также Кейт запечатлели задом к камере, когда она стоя в бикини на яхте смотрела вдаль на океан, а ветер развивал ее белокурые волосы.
Поклонники в комментариях засыпали Хадсон лестными словами о том, что у нее великолепная фигура и она роскошно выглядит.
В посте Хадсон также приложила фотографии еды и мероприятий с семьей и друзьями, включая сына Райдера и дочь Рани.