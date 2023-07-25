В бикини на яхте: Никола Пельтц показала, как отдыхает с Бруклином Бекхэмом

Девушка продемонстрировала фолловерам в Instagarm, как наслаждается летом в компании своего мужа Бруклина, отдыхая на роскошной яхте. На одном из фото Никола позирует рядом с любимым мужем. Она одета в белый кроп-топ и широкие спортивные брюки на резинке. Ее каштановые волосы распущены и слегка кудрявы, в ушах серьги-кольца, а на руках по несколько золотых браслетов.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Instagram Николы Пельтц

На другом фото Никола Пельтц запечатлена сидя на ступеньках яхты одетая в черный бикини и мини-юбку в цветочный принт. Она в панаме и солнцезащитных очках, а обута в белые шльопанцы на высокой платформе. Образ Пельтц дополняют те же аксессуары, а рядом стоит черная небольшая сумка. Где пара проводит летний отпуск, девушка не сообщила.

Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц

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