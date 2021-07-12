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В бикини на яхте: Олеся Стефанко показала, как отдыхает

В бикини на яхте: Олеся Стефанко показала, как отдыхает

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

"Мисс Украина Вселенная – 2011" наслаждается отдыхом.

Олеся Стефанко опубликовала в Instagram несколько кадров, на которых запечатлена в одном бикини. Она позирует сидя на яхте, ее волосы развиваются, одета модель в сиреневый бикини и солнцезащитные очки.

Олеся Стефанко / © Instagram Олеси Стефанко
Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Стефанко продемонстрировала свою роскошную фигуру с разных ракурсов и показала, как расслаблялась лежа на мягком белом диванчике на яхте.

Олеся Стефанко / © Instagram Олеси Стефанко
Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Модель и молодая мама (в августе ее сыну Тео исполнится год) в своем блоге в Instagram регулярно демонстрирует, как тренируется, какие упражнения делает и, чем питается, чтобы быть в такой прекрасной форме. А еще в блоге публикует много фотографий, на которых демонстрирует подписчикам свои луки, которые выбирает для повседневных прогулок.

Олеся Стефанко / © Instagram Олеси Стефанко
Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко
Олеся Стефанко / © Instagram Олеси Стефанко
Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

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