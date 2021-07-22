В бикини на яхте: Олеся Стефанко показала новые кадры из отпуска

Украинская модель, которая живет в Майами, показала новые кадры из своего отпуска в Хорватии.

"Мисс Украина Вселенная - 2011" Олеся Стефанко каждый день своего отпуска публиковала в блоге кадры, на которых позировала в разных купальниках. Она показывала, как выходила из моря в белом бикини, который идеально подчеркивал загорелую кожу девушки.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Делала селфи на фоне гор в леопардовом купальном топе и шляпе, на снимке была запечатлена рядом с мужем Сергеем Алисеенко.

Олеся Стефанко с мужем / Instagram Олеси Стефанко

Также демонстрировала, как устраивала себе кофе-брейк, сидя на яхте с чашкой ароматного напитка. В этот раз на Олесе был оливковый бикини и солнцезащитные очки на лице.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Спускаясь по ступенькам на яхте, звезда показала фигуру в зеленом бикини, поверх которого набросила накидку, а в руке держала кепку-козырек.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

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На одном из последних отпускных снимков, где Олеся Стефанко запечатлена спиной к камере, модель написала: "Вы устали от моих фотографий в купальниках? Обещаю, что это последняя. Ха-ха, шучу". А после добавила, что отдых в Хорватии был шикарным, и ей очень понравилось, но время возвращаться домой.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

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Олеся Стефанко на отдыхе в Хорватии (21 фото)

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