В бикини на яхте: Сальма Хайек похвасталась подтянутой фигурой и сексуальным бюстом

56-летняя актриса с удовольствием показывает подписчикам свои фото в купальниках.

Сальма Хайек поделилась с фолловерами пикантным снимком с отдыха. Актриса наслаждалась прогулкой на яхте и загорала.

На ней было бледно-голубое бикини на завязках, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышное сексуальное декольте. Звезда также продемонстрировала подтянутую соблазнительную фигуру.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Волосы Хайек собрала в хвост и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

"Некоторые люди не любят серых дней, но я думаю, что каждый день ценен. Любите свою неделю, независимо от того, что она принесет", – подписала фотографию Сальма.

Напомним, Сальма Хайек на красной дорожке Каннского кинофестиваля сияла в черном платье макси от Balenciaga, расшитом пайетками. Главным акцентом в ее аутфите было пышное декольте, украшенное рюшами.

Читайте также: