В бикини на яхте: Сальма Хайек похвасталась подтянутой фигурой и сексуальным бюстом

56-летняя актриса с удовольствием показывает подписчикам свои фото в купальниках.
Сальма Хайек поделилась с фолловерами пикантным снимком с отдыха. Актриса наслаждалась прогулкой на яхте и загорала.
На ней было бледно-голубое бикини на завязках, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышное сексуальное декольте. Звезда также продемонстрировала подтянутую соблазнительную фигуру.
Волосы Хайек собрала в хвост и надела на лицо черные солнцезащитные очки.
"Некоторые люди не любят серых дней, но я думаю, что каждый день ценен. Любите свою неделю, независимо от того, что она принесет", – подписала фотографию Сальма.
Напомним, Сальма Хайек на красной дорожке Каннского кинофестиваля сияла в черном платье макси от Balenciaga, расшитом пайетками. Главным акцентом в ее аутфите было пышное декольте, украшенное рюшами.
Читайте также: