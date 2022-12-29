В бикини не по размеру: Рита Ора поделилась снимками из отпуска

32-летняя артистка встретила Рождество в Лондоне с семьей и близкими людьми, а после этого улетела на экзотический остров немного отдохнуть.

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В Instagram Рита уже запостила несколько пляжных снимков и показала, как выглядит ее фигура в голубом микробикини и парео. Пляжный образ звезда дополнила множеством широких золотых браслетов на запястьях, украшениями на шее, большими солнцезащитными очками и платком на голове.

Бикини был слегка мал, и грудь Риты едва ли не вываливалась из лифа.

Рита Ора также постила фотографии с празднования Рождества дома и показывала свой зимний лук, а также стол и разные закуски на нем, которые гости отведали в тот вечер.

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