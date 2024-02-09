В бикини под пальмой: модель Жизель Оливейра похвасталась подтянутыми ягодицами

30-летняя модель Жизель Оливейра устроила себе отпуск на родине, в Бразилии. Фотографиями с пляжа она уже поделилась в Instagram.

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Девушка позирует под пальмой на фоне океана. На ней бело-розовое бикини и разноцветная вязаная панама. Пляжный образ бразильянки дополняют солнцезащитные очки и украшение с ракушкой на талии.

Не смогла Жизель не сделать крупный план своих подтянутых ягодиц.

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Напомним, ранее бразильская модель Жизель Оливейра появилась на отдыхе в горах. Она надела виниловый черный плащ, лосины и ботинки на шнурках, а завершила образ длинным теплым шарфом нежно-голубого цвета, перчатками и сумкой от Hermès.

Жизель Оливейра / Фото: Getty Images

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