В бикини позируя на траве: Бар Рафаэли поделилась пикантным снимком

Знаменитая модель и мама троих детей часто публикует на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлена в купальниках. В этот раз 38-летняя Рафаэли похвасталась идеальной фигурой в бикини травяного цвета.

Модель сидит на траве, ее волосы распущены, на лице нет макияжа, но есть легкая улыбка.

Также Бар показала, какие упражнения делает для того, чтобы иметь такие подтянутые ягодицы и идеальное тело. В спортзал модель ходит, как на работу, не пропускаю тренировок. А результат не заставляет себя долго ждать.

Напомним, модель Хайди Клум на днях показывала фото с пляжного отдыха на Сардинии, где она находится вместе со своим молодым супругом.

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